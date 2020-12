Prawie 14 tysięcy zakażonych. Zmarło 609 osób

52 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną - jak podało MZ - uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile osób wyzdrowiało? Ile łóżek jest zajętych?

- 39 051 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -681 w stosunku do dnia poprzedniego ), - z tego 20 855 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( -496 ), - 3 106 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +3 ), - z tego 2 023 respiratory są wykorzystywane ( -9 ), - 268 256 osób jest objętych kwarantanną ( +5 297 ), - 12 283 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym ( +978 ), - 622 980 osób wyzdrowiało ( +25 391 ).

Prezydent zachęca ozdrowieńców do wolontariatu

Prezydent Andrzej Duda wspólnie z szefową Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg zachęcał we wtorek ozdrowieńców do wolontariatu w domach pomocy społecznej . Podkreślał, że osoby starsze potrzebują szczególnego wsparcia, bo dla nich załatwienie codziennych spraw jest poważnym problemem, a czasem może być też zagrożeniem życia.

- Ozdrowieniec przeszedł chorobę, nie wykazuje już żadnych objawów chorobowych, ozdrowieniec sam nie zachoruje drugi raz na koronawirusa do czasu, dopóki ma przeciwciała i też nikogo nie zarazi. Dlatego można powiedzieć, że ozdrowieniec z punktu widzenia osób, w stosunku do których ta obawa zachorowania na koronawirusa i niebezpieczeństwo jest wysoka, jest osobą bezpieczną. I dlatego w sposób w moim przekonaniu dodatkowy i wyjątkowy ozdrowieńcy mogą tę pomoc nieść także w miejscach, gdzie potencjalnie osób zagrożonych znajduje się więcej - powiedział. - Rozmawialiśmy z panią minister i doszliśmy do wniosku, że ozdrowieńcy mogliby nieść pomoc - oczywiście jako wolontariusze, ci którzy chcą - w domach pomocy społecznej - wskazał.