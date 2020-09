Ponad tysiąc nowych zakażeń, najwięcej od początku pandemii. "Efekt powrotu do normalnego życia"

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 1002 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 oraz o śmierci 12 kolejnych osób. To najwyższa dzienna liczba przypadków zakażenia od początku pandemii. Wzrosła też liczba osób na kwarantannie. Łącznie w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 78 330 osób, spośród których 2 282 zmarły. Zdaniem rzecznika ministerstwa sobotnie dane są efektem powrotu ludzi do "normalnego" trybu życia.

Rzecznik ministerstwa: liczba zakażeń to efekt powrotu do normalnego życia

- Nie mamy obecnie dużych ognisk. Wyniki, które teraz obserwujemy, to jest efekt powrotu ludzi do normalnego, codziennego życia, powrotu do pracy. To jest to, co obserwujemy codziennie na naszych ulicach - więcej ludzi, więcej kontaktów - powiedział Andrusiewicz.