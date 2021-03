Niemal 26 tysięcy nowych zakażeń, 419 osób zmarło. Ponad dwa miliony potwierdzonych przypadków w Polsce

390 zakażeń to "dane bez wskazania adresu", które mają zostać uzupełnione przez sanepid.

Ile osób wyzdrowiało? Ile respiratorów jest zajętych?

- 31 636 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+938 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 22 567 łóżek jest zajmowanych przez pacjentów z COVID-19 (+709), - 3071 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+50), - z tego 2245 respiratorów jest wykorzystywanych (+55), - 383 721 osób jest objętych kwarantanną (+27 494), - 1 620 272 osoby wyzdrowiały (+16 440).

Liczba zajętych respiratorów jest najwyższa od początku epidemii. Drugi do co wielkości wynik odnotowano środę. Odsetek zajętych respiratorów nieznacznie wzrósł do około 73 procent.