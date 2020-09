Ponad 750 nowych zakażonych, 17 osób nie żyje

To mniejsza liczba niż w czwartek, kiedy przekazano informację o 837 przypadkach. Był to czwarty najwyższy dobowy bilans od początku pandemii w Polsce.

Ministerstwo przekazało także w piątek informację o śmierci 17 zakażonych osób w wieku od 60 do 89 lat. Według resortu większość z tych osób miała choroby współistniejące.

Ponad 21 tysięcy testów w ciągu doby

Ponad 4 tysiące przypadków w ciągu tygodnia

W ciągu siedmiu dni, od soboty 12 września do piątku 18 września, resort zdrowia poinformował łącznie o 4281 przypadkach zakażenia. Było ich:

- w piątek, dziś - 757 - w czwartek - 837, - w środę - 600 , - we wtorek - 605 , - w poniedziałek - 377 , - w niedzielę - 502 , - w sobotę - 603 .

Największą dobową liczbę nowych zakażeń potwierdzono 21 sierpnia, kiedy było ich 903 (wykonano 29,6 tys. testów). Drugi najwyższy wynik od początku pandemii odnotowano dzień później - 22 sierpnia - 900 przypadków (25,7 tys. testów). Dane z 27 sierpnia - 887 nowych infekcji - to trzeci najwyższy dzienny bilans zakażeń w naszym kraju (wykonano ponad 28,2 tys. testów).

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest na kwarantannie?

- 1925 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych (+8 w stosunku do poprzedniego dnia), - 83 respiratory są wykorzystywane (-1), - 111 530 osób jest objętych kwarantanną (+8105), - 10 102 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym (+771), - 63 312 osób wyzdrowiało (+587).

Powiaty w strefie żółtej i czerwonej

Ograniczenia w szczepionkach na grypę

Minister zdrowia o "najważniejszym wskaźniku przebiegu pandemii"

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 o obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Tłumaczył między innymi, z czego wynika liczba wykonywanych w Polsce w ciągu doby testów. - Robimy mniej więcej taką samą liczbę testów. Wczorajszy (czwartkowy - red.) wynik to 23 tysiące testów. To jest liczba, która rzeczywiście może nie jest najwyższą z tych, które obserwowaliśmy wcześniej, w okresie wakacyjnym czy przedwakacyjnym, ale jest to liczba średnia, standardowa - przekonywał.