Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

65 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19?

- 17 401 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-177 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 7023 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 (-334), - 1 558 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-13), - z tego 434 respiratory są obecnie wykorzystywane (-23), - 67 107 osób jest objętych kwarantanną (-3776), - 5 223 340 osób wyzdrowiało (+7442).

Minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartkowej rozmowie z Radiem Plus wyjaśnił, że brak wzrostu obciążenia szpitalnego "otwiera pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego".