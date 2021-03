25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Ponad 7 tysięcy więcej niż tydzień temu

Ile osób wyzdrowiało? Ile respiratorów jest zajętych?

Prof. Fal: miarodajne i bardzo niepokojące są dwie liczby

- Dlaczego te dwie liczby? Dobowa liczba zajętych respiratorów i liczba zgonów wskazuje na to, jak dużo rodaków ciężko choruje na COVID, jak dużo Polaków wymaga wspomagania oddechu respiratorem lub sprzętem wysokoprzepływowym. Niestety te zgony na poziomie 400 to wyraźnie większe zgony, jakie obserwowaliśmy przez ostatnie dwa miesiące, gdy oscylowały one wokół 230-250 - tłumaczył. - To pokazuje, że mamy coraz cięższe przypadki zachorowań - podsumował.