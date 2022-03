Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

Uchodźca to osoba, która przebywa poza granicami swojego państwa, a powrót do domu jest dla niej niebezpieczny, może nawet grozić śmiercią. Ukraińcy, którzy dzisiaj uciekają do Polski przed wojną, mogą złożyć wniosek o status uchodźcy podczas przekraczania granicy lub już w trakcie pobytu w naszym kraju. Ale warto dopełnić tych formalności. Będąc uchodźcą, każdy otrzyma kartę pobytu.