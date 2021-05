Zmarło 55 zakażonych osób. Ponad 2 tysiące nowych zakażeń koronawirusem

36 zakażeń to "dane bez wskazania adresu", które mają zostać uzupełnione przez sanepid.

W porównaniu z poprzednią niedzielą, gdy mieliśmy 3852 potwierdzone zakażenia, w dzisiejszym raporcie liczba infekcji jest mniejsza o 1685. To spadek o prawie 44 proc.

Średnia dzienna liczba potwierdzanych zakażeń, obliczana na podstawie danych z siedmiu ostatnich dni, w porównaniu z wczoraj spadła o 241 i wynosi 3067. To najmniej od 9 października 2020 roku. Liczba osób, które aktualnie przechodzą zakażenie SARS-CoV-2, czyli tzw. aktywnych przypadków wynosi 181 441 i jest najniższa od 28 października 2020 r.

Średnia dzienna liczba raportowanych ofiar śmiertelnych epidemii, obliczana na podstawie danych z siedmiu ostatnich dni, spadła do 238 i jest najniższa od 10 marca.

Jeden z podstawowych mierników obrazujących skalę epidemii to średnia dzienna liczba potwierdzonych zakażeń obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni i przeliczana na 100 tysięcy mieszkańców. Rząd posługiwał się tymi danymi, m.in. ogłaszając majowy plan luzowania obostrzeń. Dziś dla całej Polski wskaźnik ten wynosi około ośmiu. W trzech województwach: opolskim, łódzkim i dolnośląskim oscyluje około dziesięciu, a na Podkarpaciu spadł do około trzech. Jeszcze 1 kwietnia miernik ten wynosił dla całego kraju około 75, a na Śląsku przekraczał 100.

Ile osób jest w szpitalach? Ile respiratorów jest zajętych?

- 31 269 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -1155 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 11 710 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( -711 ), - 3341 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -154 ), - z tego 1589 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych ( -38 ), - 107 596 osób jest objętych kwarantanną ( -8154 ), - 2 600 974 osoby wyzdrowiały ( +5339 ).

Od 6 maja na szpitalnych oddziałach covidowych jest więcej łóżek wolnych niż zajętych. Dziś odsetek zajętych łóżek spadł do niecałych 37,5 proc. i jest najniższy, odkąd 23 października 2020 rok Ministerstwo Zdrowia zaczęło w codziennych komunikatach stosować podział na łóżka zajęte i przeznaczone dla pacjentów z COVID-19.

Od 13 maja na oddziałach covidowych jest więcej respiratorów wolnych niż zajętych. Aktualnie wykorzystywanych jest prawie 47,6 proc. tego typu urządzeń przeznaczonych do leczenia pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. To nieznaczny wzrost w porównaniu z sobotą. Spośród pacjentów covidowych przebywających w szpitalach prawie 13,6 proc. oddycha przy pomocy respiratorów. To najwięcej od początku epidemii w Polsce.