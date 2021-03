Ponad 10 tysięcy nowych zakażeń. Prawie 77 procent więcej niż tydzień temu

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 896 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To wzrost o 4726 przypadków w porównaniu do poprzedniego poniedziałku, czyli o 76,5 procent. Resort przekazał też informację o śmierci 28 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. 72 procent respiratorów dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych.

233 zakażenia to "dane bez wskazania adresu", które mają być uzupełnione przez sanepid.

Tydzień temu, w poniedziałek 8 marca, resort zdrowia raportował liczbie 6170 przypadków zakażeń. To wzrost o 4726, co oznacza jednocześnie wzrost o 76,5 procent przypadków zakażeń w odniesieniu do poprzedniego poniedziałku. Dwa tygodnie temu, 1 marca, informowano o 4786 przypadkach, a trzy tygodnie temu, 22 lutego, o 3890 przypadkach.