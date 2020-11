Blisko 22 tysiące zakażeń. Nie żyje ponad 300 osób

Resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono 46,6 tysięcy testów . Oznacza to, że około 47 procent z nich dało wynik pozytywny.

Ile jest zajętych łóżek? Ile osób wyzdrowiało?

- 35 448 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +266 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 21 988 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych ( -332 ), - 2 761 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -44 ), - z tego 2 114 respiratorów jest wykorzystywanych ( -12 ), - 409 322 osoby są objęte kwarantanną ( -30 703 ), - 29 920 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym ( -705 ), - 294 783 osoby wyzdrowiały ( +12 568 ).

Premier: liczba zakażeń spada, nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny

"Teraz wszyscy potrzebujemy jak najwięcej dobrych wiadomości. Dziś mam dla Państwa kolejną. W tym tygodniu, pierwszy raz od dwóch miesięcy, liczba zakażeń zaczęła spadać! Choć stosunek zakażonych - 65/100 000 mieszkańców to wciąż dużo, to jednak pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że nasza strategia i obostrzenia zaczynają przynosić skutek!" - napisał premier. Jak dodał, oznacza to, że "nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny".