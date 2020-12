Niemal 7 tysięcy nowych zakażeń, zmarło 349 osób

Ile osób wyzdrowiało? Ile łóżek jest zajętych?

Niedzielski: widmo trzeciej fali pandemii bardzo realne

"Będę rekomendował przedłużenie obostrzeń"

- Ale z mojej strony będę rekomendował przedłużenie tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a szczególnie tych obostrzeń - przyjrzenie się im, przeanalizowanie - które dotyczą okresu feryjnego, tak, żebyśmy w ferie rzeczywiście zostali w domach i spędzili je bezpiecznie, po to właśnie, by uniknąć trzeciej fali - powiedział Niedzielski.

Niedzielski: będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia

Rzecznik resortu zdrowia: zachowajmy się odpowiedzialnie, by po świętach zakażenia nie wzrosły

Zaznaczył też, że resort nie przewiduje tutaj większych wahań, choć zastrzegł, że wiele pozostaje, szczególnie w okresie świątecznym, w naszych rękach. - Nie przewidujemy, by tu był drastyczny ruch ani w górę, ani w dół, choć oczywiście wiele może się zdarzyć, bo to zależy, jak będziemy się zachowywali w tym przedświątecznym okresie, kiedy ta liczba naszych aktywności niestety rośnie - oznajmił.

- Zachowajmy się bardzo odpowiedzialnie, by te święta nie były przyczynkiem do drastycznego wzrostu zakażeń i nie były przyczynkiem do zakażenia naszych najbliższych, szczególnie mówię tutaj o osobach starszych. Zachowajmy się odpowiedzialnie, żebyśmy po świętach wrócili do normalnej rzeczywistości, w której te liczby może nie spadną, ale będą na tym obecnym poziomie - zaapelował.