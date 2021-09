Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska o zakażeniach koronawirusem

- Ten trend wzrostowy w dalszym ciągu jest bardzo duży (...). Bardzo jest to niepokojące, ponieważ jeszcze kilka tygodni temu te procentowe wzrosty były na poziomie 17-19 procent, jeżeli patrzymy tydzień do tygodnia. W tej chwili to już jest praktycznie około 50 procent - ocenił. Dodał, że wzrosty nowych zakażonych przekładają się na liczbę hospitalizacji. - Na dzień dzisiejszy to już 704 osoby, które wymagają pobytu w szpitalach, wymagają pomocy lekarskiej. W ciągu doby tych pacjentów przybyło 29 - mówił. Podkreślił, że coraz więcej pacjentów z COVID-19 trafia na oddziały intensywnej terapii i pod respirator. - Na dzień dzisiejszy takich osób jest 80 - poinformował.