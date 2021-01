Ponad 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. 326 osób zmarło

Najwięcej zakażeń, o których poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia, odnotowano w województwie mazowieckim - 695.

109 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które - jak deklaruje ministerstwo - mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest zajętych respiratorów?

We wtorek resort zdrowia opublikował też codzienny raport z danymi epidemiologicznymi. Wynika z niego, że:

- 32 078 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( -274 w stosunku do dnia poprzedniego ), - z tego 16 859 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( +178 ), - 2948 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +5 ), - z tego 1637 respiratorów jest wykorzystywanych ( +32 ), - 146 685 osób jest objętych kwarantanną ( +22 903 ), - 5645 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym ( -283 ), - 1 138 126 osób wyzdrowiało ( +7666 ).

Przedłużone obostrzenia

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek przekazał, że obowiązujące obostrzenia będą przedłużone do 31 stycznia. Od 28 grudnia 2020 roku zamknięte są hotele, stoki narciarskie, galerie handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych, sklepów z książkami i prasą, drogerii, aptek). Po powrocie do Polski transportem zbiorowym obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Zamknięte są też siłownie, baseny, kluby fitness, restauracje, kina, muzea, teatry, galerie sztuki. Zgromadzenia publiczne są ograniczone do pięciu osób. Limity obowiązują też w sklepach i kościołach.