Ponad 11 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. 502 osoby zmarły

We wtorek na stronie gov.pl został opublikowany projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Zgodnie z jego założeniami dobrowolnym i bezpłatnym szczepieniom będą podlegać dorośli i dzieci w wieku od 12 lat. Do 12 grudnia każdy może zgłosić uwagi do projektu. Z kolei 15 grudnia rząd planuje przyjąć gotową strategię.

Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował o zmianach w ogłoszeniu o naborze do programu szczepień. Rzeczniczka NFZ Sylwia Wądrzyk przekazała, że zdecydowano, iż wymóg szczepień przez pięć dni w tygodniu nie będzie dotyczył placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Także wskazanie zdolności do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu przez jeden zespół szczepiący nie będzie wymagane dla placówek POZ. Nabór do Narodowego Programu Szczepień kończy się w piątek.