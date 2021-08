Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci - 11 sierpnia

10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

- 6020 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (bez zmian w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 300 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (-7), - 575 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (bez zmian) - z tego 44 respiratory są obecnie wykorzystywane (-4), - 68 287 osób jest objętych kwarantanną (-2484). - 2 654 751 osób wyzdrowiało (+74).

Niedzielski: zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek udostępnił na Twitterze wykres z danymi z ostatniego miesiąca, który "pokazuje, że zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych". Dodał, że "zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56 procent zakażeń. Osoby powyżej 60 lat - które są najszerzej zaszczepioną grupą - to jedynie niecałe 20 procent zakażeń" - poinformował minister.