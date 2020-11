Ponad 25 tysięcy nowych przypadków zakażenia. 430 osób zmarło

Minister zdrowia Adam Niedzielski napisał w środę na Twitterze, że "dzisiejsze wyniki wskazują na stabilizację dziennej liczby zachorowań". "To ważny moment w przebiegu drugiej fali pandemii. Pilnujmy się! DDM (Dystans, Dezynfekcja, Maseczki - red.)" - dodał.

Ile jest zajętych łóżek? Ile osób wyzdrowiało?

- 33 603 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (+1017 w stosunku do dnia poprzedniego) - z tego 21 521 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych (-119), - 2 569 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+109), - z tego 1 975 respiratorów jest wykorzystywanych (+77), - 431 104 osoby są objęte kwarantanną (+23 618), - 36 263 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym (-1392), - 242 875 osób wyzdrowiało (+12 214).

Ponad 53 tysiące wykonanych testów ostatniej doby

Ostatniej doby - według danych MZ - wykonano ponad 53,2 tysiąca testów na obecność koronawirusa. We wtorek Ministerstwo Zdrowia informowało o wykonaniu ponad 54,7 tysiąca testów, w poniedziałek - 43,4 tys. testów, w niedzielę o 61 tys., w sobotę o 66,8 tys., w piątek o 82,95 tys., w czwartek o 67,1 tys., a w środę 4 listopada o 69 tys. testów.

Jak blisko jesteśmy lockdownu?

Premier Mateusz Morawiecki w zeszłym tygodniu mówił o ewentualnym wprowadzeniu w Polsce "całkowitego lockdownu". Stwierdził, że byłby to "kolejny stopień obostrzeń po podejmowanych obecnie". Zapowiedział, że jeżeli średnia dzienna liczba nowych przypadków z 7 dni przekroczy 70-75 na 100 tysięcy mieszkańców, "będziemy musieli wprowadzić zasady narodowej kwarantanny, bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się".

Według danych o liczbie zakażeń w ostatnich siedmiu dniach (5 listopada - 11 listopada), średnio dziennie było 25 615 nowych przypadków (najmniej ponad 21,7 tys., najwięcej - niecałe 27,9 tys.). Jest to więc poniżej podanej przez rzecznika liczby, która oznaczałaby wprowadzenie narodowej kwarantanny.

Jeśli przeliczyć, jaka była średnia dzienna liczba nowych przypadków z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców, to biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego, w sierpniu w Polsce żyło 38,352 mln osób, co oznacza, że 25 615 przypadków zakażeń przeliczone na 100 tys. mieszkańców daje 66,74 zakażenia. To również oznacza, że nie przekroczyliśmy jeszcze progu lockdownu.