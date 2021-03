Ponad 17 tysięcy nowych przypadków zakażenia. Zmarło prawie 400 osób

274 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - przekazał resort zdrowia.

W stosunku do zeszłej środy liczba zakażeń wzrosła o ponad 1,5 tysiąca

W stosunku do poprzedniej środy liczba nowych przypadków wzrosła o 1562. 3 marca odnotowano 15 698 zakażeń koronawirusem oraz 309 przypadków śmiertelnych COVID-19. Wyższa niż dziś liczba potwierdzonych zakażeń ostatni raz była 22 listopada 2020 roku - wtedy było 18 467.

Średnia zakażeń z siedmiu ostatnich dni wynosi 13 271 - to o 221 więcej niż we wtorek. To najwyższa średnia tygodniowa od końca listopada.