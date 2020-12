Prawie 14 tysięcy nowych przypadków zakażenia. Zmarło 470 osób

Ile osób wyzdrowiało? Ile łóżek jest zajętych?

Profesor Horban: planujemy późną wiosną lub wczesnym latem dobić do portu

Krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych i główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban we wtorek w "Faktach po Faktach" odpowiadał na pytanie, kiedy będziemy w stanie zaszczepić tylu Polaków, żeby powoli wracać do znanej nam normalności. - Będziemy niedaleko w tyle za Wielką Brytanią. Planujemy, żeby już wiosną późną czy wczesnym latem dobić do portu - odpowiadał. - Powoli, ale będziemy dobijali - dodał.