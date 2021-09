Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Dziesięć zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dzisiejsze dane to najwyższy dzienny przyrost nowych zakażeń od 10 czerwca 2021 roku, gdy odnotowano 382 przypadki. W poprzednią środę Ministerstwo Zdrowia informowało o 234 potwierdzonych infekcjach . W dzisiejszym raporcie odnotowano 132 zakażenia więcej. To wzrost o 56 procent.

O dzisiejszym bilansie nowych zakażeń mówił w środę rano minister zdrowia Adam Niedzielski . - To oznacza ponad 50-procentowy wzrost, więc może dobrze, że jest to taki sygnał, który ma nas zdyscyplinować i przypomnieć o tym, że pandemia cały czas jest z nami – powiedział Niedzielski.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

- 6002 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (bez zmian w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 475 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (+10), - 578 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (bez zmian), - z tego 55 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (-5), - 52 777 osób jest objętych kwarantanną (-710), - 2 657 082 osoby wyzdrowiały (w danych z wtorku liczba podana przez MZ to 2 657 084).

Minister zdrowia o czwartej fali epidemii i podawaniu trzeciej dawki szczepionki

- Ci, co się nie zaszczepili, są o wiele bardziej narażeni na te najgorsze konsekwencje – zaznaczył. - Więcej ludzi jest zabezpieczonych, na pewno ta fala pandemii będzie się w mniejszym stopniu przekładała na liczbę hospitalizacji i zgonów – dodał.

Jak dodał, "dziś ze strony ministra zdrowia ukaże się komunikat". - Najpóźniej jutro (te osoby - red.) będą mogły zgłaszać się do lekarza, a nawet jeśli automatyczne skierowanie nie zostanie wygenerowane, to osoby z tymi przypadłościami będą mogły pójść do lekarza, który będzie mógł wystawić skierowanie - wskazywał.