Ministerstwo Zdrowia: 43 nowe przypadki zakażenia. Cztery osoby zmarły

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek rano o 43 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Zmarły cztery kolejne osoby. To 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach oraz 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie. Od początku epidemii w naszym kraju potwierdzono 1905 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

Stan epidemii

W Polsce od 20 marca obowiązuje stan epidemii. Zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. Wcześniej wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca.

24 marca opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające przepisy zawarte we wcześniejszej regulacji dotyczącej ogłoszenia stanu epidemii. Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się z pewnymi wyjątkami: drogi do pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego (np. niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstw, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi lub wyprowadzenia psa).