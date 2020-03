Ministerstwo Zdrowia: dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem, łącznie w niedzielę 21 nowych infekcji

Mamy dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - poinformowało w niedzielę po godzinie 21 Ministerstwo Zdrowia. Tym samym łączna liczba zakażonych wzrosła do 125. Trzy osoby zmarły.

W sobotę wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego. Wiąże się to z zakazem wjazdu do kraju dla cudzoziemców, obowiązkową kwarantanną dla obywateli wracających do Polski, ograniczeniem działalności galerii handlowych, restauracji, pubów, klubów, barów i kasyn. Nie mogą też odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób.