Ministerstwo Zdrowia: 122 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Dwie osoby zmarły

Resort zdrowia po godzinie 10 przekazał informację o 122 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia. Dotyczą one województw: wielkopolskiego (41), śląskiego (21), dolnośląskiego (15), pomorskiego (14), zachodniopomorskiego (10), opolskiego (9), lubelskiego (5), małopolskiego (2), podlaskiego (2), świętokrzyskiego (2), lubuskiego (1).

Dwie osoby zmarły. To: 70-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu i 84-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu. Obie miały choroby współistniejące.

Punkty testowe drive-thru

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w sobotę o uruchomieniu nowej formy wykonywania testów, czyli drive-thru. - Chcemy, aby przed każdym szpitalem w Polsce, gdzie są rozstawione namioty przeznaczone do triażu, czyli gdzie jest wstępna segregacja pacjentów, którzy trafiają na SOR-y, na izbę przyjęć czy też do szpitala, powstały punkty pobrań. Na początek chcemy, żeby do tych punktów pobrań zgłaszały się osoby, które są w kwarantannie - powiedział.