Ministerstwo Zdrowia: 11 nowych przypadków zakażenia. Zmarła 37-letnia kobieta

Resort potwierdził 11 nowych przypadków koronawirusa. W sumie w Polsce potwierdzono 547 przypadków zakażenia.

"Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci" - przekazało Ministerstwo Zdrowia.