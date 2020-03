14 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W piątek resort zdrowia informował w komunikacie, że zmarła szósta osoba, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. To 27-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Łańcucie. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że przyczyną śmierci pacjentki nie był koronawirus. "Dlatego też nie jest uwzględniona w statystyce osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem" - zastrzeżono.

Wprowadzono stan epidemii

Premier Mateusz Morawieckie poinformował w piątek o wprowadzeniu stanu epidemii. Zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. Wcześniej wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca. Szef rządu przekazał też, że zostaną zaostrzone kary za złamanie kwarantanny. Grzywna wzrośnie z pięciu tysięcy do 30 tysięcy złotych.