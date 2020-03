"Mamy 33 nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych" - podał resort około godziny 16.20. Dotyczą one: 25 osób z województwa mazowieckiego, trzech osób z woj. kujawsko-pomorskiego, dwóch osób z woj. dolnośląskiego i po jednej osobie z woj. pomorskiego, podlaskiego i podkarpackiego.

56 przypadków zakażenia w piątek

Jak dodano w komunikacie resortu, zmarła szósta osoba, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. To 27-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Łańcucie . Kilka godzin później podkreślono, że przyczyną śmierci pacjentki nie był koronawirus. "Dlatego też nie jest uwzględniona w statystyce osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem" - zastrzega ministerstwo.

Pierwszy zdrowy pacjent

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce odnotowano 4 marca u mężczyzny w wieku 66 lat. Mieszkaniec Cybinki w województwie lubuskim, przyjechał autokarem z Niemiec. Trafił do szpitala w Zielonej Górze. Według lekarzy mężczyzna jest już zdrowy. Zgodnie z zapowiedziami jeszcze w środę, po ponad dwóch tygodniach, miał wyjść do domu. Tak się jednak nie stało. Pacjent czeka na wynik kolejnego testu.

Kontrole na granicach, zamknięte restauracje, galerie handlowe

Premier Mateusz Morawiecki poinformował 13 marca o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Przywrócono pełne kontrole na granicach kraju oraz zamknięto wjazd do kraju dla cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami - Powroty do Polski. O czym pamiętać?). Dla obywateli wprowadzono obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do kraju. Ruch wewnątrz kraju odbywa się normalnie.