Ministerstwo Zdrowia: 25 nowych przypadków zakażenia w Polsce, w sumie 150

Szumowski: musimy się przygotować, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wynik zakażonych

Minister zdrowia Łukasz Szumowski był pytany w Polskim Radiu, jak ocenia dynamikę wzrostu osób zainfekowanych koronawirusem w Polsce. - Mamy 125 przypadków, prognozowaliśmy około 100 na piątek, ale to może falować szybciej i wolniej. Musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wynik liczby osób zakażonych i ten wzrost będzie dynamiczny - powiedział. Przyznał, że ma nadzieję, że działania, które podjął rząd przynajmniej częściowo zatrzymają dynamikę wzrostu zachorowań i "nie będziemy mieli modelu włoskiego".

Rzecznik ministerstwa zdrowia: w pierwszej kolejności sprzęt dla personelu medycznego kierowany jest do szpitali zakaźnych

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówił także o sytuacji dotyczącej odpowiedniego sprzętu dla personelu medycznego w szpitalach. - Każdy szpital otrzymał informację z Ministerstwa Zdrowia, z Narodowego Funduszu Zdrowia, w jaki sposób występować do Agencji Rezerw Materiałowych - za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia - o niezbędny sprzęt. Każdy szpital ma taką wiedzę, a przynajmniej powinien ją mieć - wskazywał. - Cały czas są kierowane informacje do tych placówek, że sprzęt bezpośredniej ochrony osobistej jest dostępny w Agencji Rezerw Materiałowych - dodał.

- My ten sprzęt na wniosek szpitali udostępniamy i będziemy udostępniać cały czas, ale kierujemy się tak naprawdę kryterium zakaźności szpitala. Jeżeli jest to szpital z oddziałem zakaźnym, to on w pierwszej kolejności dostaje sprzęt - tłumaczył.