Ministerstwo Zdrowia: 180 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło osiem osób

Resort przekazał także informację o śmierci ośmiu osób. To: 69-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu koło Łodzi, 54-letnia kobieta, która zmarła w Koninie w Wielkopolsce, 62-letnia kobieta zmarła we Wrocławiu (była mieszkanką województwa wielkopolskiego), 76-letnia kobieta, która zmarła w Toruniu, 73-letnia kobieta zmarła we Wrocławiu (była mieszkanką województwa opolskiego), 69-letnia i 58-letnia kobieta, które zmarły w Bydgoszczy, 94-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorskie). Wszystkie miały choroby współistniejące.