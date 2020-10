Ponad 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej od początku epidemii

Resort zdrowia potwierdził we wtorek 16300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. To najwyższy dobowy bilans nowych zakażeń od początku epidemii. Przekazano także informację o śmierci 132 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Łącznie w Polsce od początku pandemii zakażenie potwierdzono u ponad 280 tysięcy osób. We wtorek liczba zajętych respiratorów przekroczyła tysiąc.