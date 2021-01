Ponad 4,6 tysiąca nowych zakażeń. Zmarły 264 osoby

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 4 604 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 264 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Łącznie od początku pandemii w Polsce potwierdzono 1 482 722 przypadki zakażenia koronawirusem, a zmarło 35 665 osób.

Najwięcej z 4 604 przypadków, o których resort zdrowia poinformował we wtorek, dotyczy województwa mazowieckiego - 570.

155 zakażeń - przekazał resort - to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile osób wyzdrowiało? Ile zakażonych leży w szpitalach?

We wtorek resort zdrowia opublikował też codzienny raport z danymi epidemicznymi. Wynika z niego, że:

- 29 654 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (-259 w stosunku do dnia poprzedniego),

"Z uwagi na fakt, że podawana w codziennych raportach informacja o liczbie osób objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym nie stanowi od dłuższego czasu elementu obrazującego przebieg epidemii w Polsce i co za tym idzie nie jest wykorzystywana w bieżącej analizie, od dziś przestajemy uwzględniać tę pozycję w prezentowanych danych" – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Szczepienia przeciwko COVID-19

W niedzielę Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepienia przeciwko COVID-19, przekazał, że "wszystkie terminy na szczepienia, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane". Mówił, że mimo tego, że nie ma dzisiaj terminów, do zarejestrowania się w konkretnych miejscach na szczepienie każdy senior może zostawić swoje dane kontaktowe "i, jak się tylko w Polsce pojawią szczepionki, otrzyma informację zwrotną i zostanie umówiony na konkretny termin".