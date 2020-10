Ponad 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 45 osób

Ile respiratorów i łóżek jest zajętych? Ile osób jest w kwarantannie?

W niedzielę resort zdrowia opublikował także codzienny raport z danymi epidemiologicznymi. Od piątku do raportu dodawane są dwie nowe kategorie: liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz liczba respiratorów dla pacjentów z COVID-19 .

- 19 610 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest dostępnych, ( +157 w stosunku do dnia poprzedniego), - 12 282 "łóżka COVID-19" w szpitalach są zajęte ( +395 ), - 1 490 respiratorów jest dostępnych dla pacjentów z COVID-19 ( +33 ), - 999 respiratorów jest wykorzystywanych ( +52 ), - 445 991 osób jest objętych kwarantanną ( -163 ), - 54 268 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym ( +5094 ), - 115 302 osoby wyzdrowiały ( +2683 ).

Cała Polska w czerwonej strefie

Od soboty w całym kraju obowiązują nowe obostrzenia. Dotyczą one edukacji, gospodarki i życia społecznego. Jednym z nich jest objecie całej Polski strefą czerwoną. Oznacza to wprowadzenie do powiatów, które dotychczas były żółtą strefą takich zasad jak: