Ponad 13 tysięcy zakażonych koronawirusem. Zmarło najwięcej osób w ciągu doby

Jest to najwyższa dobowa liczba zgonów osób zainfekowanych zarejestrowana do tej pory od początku epidemii. Wcześniej najwyższy bilans pochodził z czwartku, kiedy poinformowano o śmierci 168 osób.

Ile respiratorów i łóżek jest zajętych? Ile osób jest w kwarantannie?

Ponad 55 tysięcy testów

Cała Polska w czerwonej strefie

W piątek premier Mateusz Morawiecki przedstawił najnowsze obostrzenia, które zaczęły obowiązywać w sobotę. Dotyczą one edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Jednym z nich jest objecie całej Polski strefą czerwoną. Oznacza to wprowadzenie do powiatów, które dotychczas były żółtą strefą takich zasad jak: - wydarzenia sportowe bez udziału publiczności - wydarzenia kulturalne do 25 procent udziału publiczności - zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni - 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 metrów kwadratowych - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych w placówkach handlowych powyżej 100 metrów kwadratowych - w transporcie publicznym zajętych 50 procent miejsc siedzących lub 30 procent wszystkich.