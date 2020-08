Ministerstwo Zdrowia: 767 nowych zakażeń, zmarło 12 osób

Ile osób jest w kwarantannie? Ilu pacjentów wyzdrowiało?

"Nie czekamy na drugą falę, tylko mamy z nią do czynienia"

Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ocenił w środę w TVN24 , że w Małopolsce "teraz jest zdecydowanie gorzej" niż w marcu i kwietniu. - Mamy do czynienia z sytuacją, której absolutnie nie da się porównać do tej z marca, z kwietnia. Wystarczy wspomnieć, że w tamtym okresie nie przekroczyliśmy 200 osób, jeżeli chodzi o pacjentów na terenie szpitala uniwersyteckiego, a liczba osób, którymi zajmowaliśmy się w tak zwanej izolacji domowej, czyli z potwierdzonym COVID-19, ale skąpoobjawowych lub takich, u których te objawy nie występowały, to było około 400 osób - mówił.

Dodał, że aktualnie na terenie szpitala przebywa ponad 320 pacjentów, a w izolacji domowej ponad 3000. Podkreślił, że to liczby, które "zdecydowanie pokazują, jak może wyglądać druga fala" epidemii COVID-19. - Jeżeli chodzi o województwo małopolskie, to my tak naprawdę mamy do czynienia z drugą falą. Nie czekamy na drugą falę, tylko mamy z nią do czynienia - powiedział Jędrychowski.