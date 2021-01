Prawie pięć tysięcy nowych zakażeń, zmarło 291 osób

4835 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Według tych danych zmarło 291 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Łącznie od początku epidemii w Polsce potwierdzono 1 443 804 przypadki zakażenia koronawirusem.

Najwięcej ( 683 ) ze wszystkich 4835 zakażeń, o których Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, odnotowano w województwie mazowieckim.

119 zakażeń - podał resort - to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest zajętych respiratorów?

We wtorek resort zdrowia opublikował też codzienny raport z danymi epidemicznymi. Wynika z niego, że:

- 30 694 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (-305 w stosunku do dnia poprzedniego) , - z tego 15 667 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (-49) , - 2 887 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-17) , - z tego 1 582 respiratory są wykorzystywane (-34) , - 182 631 osób jest objętych kwarantanną (+12 587) , - 5 933 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym (+3) , - 1 197 034 osoby wyzdrowiały (+9 315) .

Powrót najmłodszych uczniów do szkół, reszta restrykcji przedłużona

Poniedziałek był pierwszym dniem, w którym do nauki stacjonarnej powrócili uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Wczoraj był także pierwszy dzień przedłużenia restrykcji, które obowiązują od 28 grudnia. Początkowo miały obowiązywać do 17 stycznia, jednak przedłużono je do 31 stycznia. Od końca grudnia zamknięte są hotele, stoki narciarskie, galerie handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych, sklepów z książkami i prasą, drogerii, aptek). Po powrocie do Polski transportem zbiorowym obowiązuje 10-dniowa kwarantanna.