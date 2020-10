Ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. 49 osób zmarło

Niedzielny bilans jest drugim najwyższym od początku pandemii. O największej liczbie potwierdzonych do tej pory przypadków informowano w sobotę - były to wówczas 9622 zakażenia.

Ponad 37 tysięcy wykonanych testów

Prawie 50 tysięcy potwierdzonych przypadków w ostatnim tygodniu

Ile respiratorów i łóżek jest zajętych? Ile osób jest w kwarantannie?

- 8076 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych (+464 w stosunku do dnia poprzedniego), - 649 respiratorów jest wykorzystywanych, (+45 w stosunku do dnia poprzedniego), - 320 482 osoby są objęte kwarantanną, (-7025 stosunku do dnia poprzedniego), - 45 909 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (+304 w stosunku do dnia poprzedniego), - 92 651 osób wyzdrowiało. (+2489 w stosunku do dnia poprzedniego).