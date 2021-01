Ponad 6 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 142 osoby nie żyją

166 zakażeń - podał resort - to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest zajętych respiratorów?

- 30 994 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-182 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 15 588 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (-299), - 2 894 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-31), - z tego 1 651 respiratorów jest wykorzystywanych (+43), - 172 702 osób jest objętych kwarantanną (-125), - 6 096 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (+201), - 1 181 326 osób wyzdrowiało (+8 239).

Powrót do szkół najmłodszych uczniów, obostrzenia przedłużone

Od 18 stycznia do szkół wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych, praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym, nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w poniedziałek, że obowiązujące obostrzenia będą przedłużone do 31 stycznia. Od 28 grudnia 2020 roku zamknięte są hotele, stoki narciarskie, galerie handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych, sklepów z książkami i prasą, drogerii, aptek). Po powrocie do Polski transportem zbiorowym obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Zamknięte są też siłownie, baseny, kluby fitness, restauracje, kina, muzea, teatry, galerie sztuki. Zgromadzenia publiczne są ograniczone do pięciu osób. Limity obowiązują też w sklepach i kościołach.