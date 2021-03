Jest rozporządzenie w sprawie nowych restrykcji. Co się zmienia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 34 151 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem . To najwyższy dobowy przyrost zakażeń w Polsce od początku pandemii. Resort przekazał też informację o śmierci 520 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2.

Na czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił kolejne obostrzenia , które będą obowiązywać przez dwa tygodnie od 27 marca do 9 kwietnia. - Od najbliższej soboty wprowadzamy nowe zaostrzone zasady bezpieczeństwa. One będą obowiązywały przez najbliższe dwa tygodnie, czyli również w tej perspektywie, którą wyznaczaliśmy sobie, podejmując decyzję o poprzednich obostrzeniach - mówił Niedzielski.

Niedzielski: trzecia fala przewyższy sytuację, z którą mieliśmy do czynienia jesienią

Niedzielski: trzecia fala przewyższy sytuację, z którą mieliśmy do czynienia jesienią TVN24

Ograniczenia handlu i w kościołach

- Zakaz handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami do remontu i meblami w obiektach o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych.

- W placówkach handlowych, na targu lub poczcie będą obowiązywać nowe limity osób : 1 osoba na 15 metrów kwadratowych w sklepach do 100 metrów kwadratowych oraz 1 osoba na 20 metrów kwadratowych w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych.

- Ograniczenie do 1 osoby na 20 metrów kwadratowych dotyczy też obiektów kultu religijnego .

Usługi hotelowe

- Do katalogu osób, które mogą korzystać z usług hotelowych dodano inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego, którzy wykonują pracę w terenie.

Zgromadzenia

Gry hazardowe

W uzasadnieniu do rozporządzenia zmodyfikowano też przepisy dotyczące prowadzenia działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych oraz kasyn. Jak zaznaczono, do eksploatacji automatów jest uprawniony jedynie Totalizator Sportowy oraz przedsiębiorcy posiadający koncesje na prowadzenie kasyna naziemnego. Jedyne legalne kasyno internetowe prowadzi tylko Totalizator Sportowy.