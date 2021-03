Nowe obostrzenia w województwie pomorskim

Od 13 do 20 marca w województwie pomorskim będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia - poinformował na piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Restrykcje w Pomorskiem będą takie same, jak w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie obostrzenia zostaną przedłużone, z jedną modyfikacją dotyczącą szkół.

Minister Adam Niedzielski poinformował o nowych obostrzeniach. W województwie pomorskim będą one obowiązywać od 13 do 20 marca.

Nowe obostrzenia to:

Takie restrykcje obowiązują od 27 lutego w województwie warmińsko-mazurskim . W tym regionie zostaną przedłużone do 20 marca.

Nauczanie hybrydowe

- Zamiast prowadzenia edukacji w trybie zdalnym chcemy zastosować nauczanie hybrydowe. Część dzieci uczęszcza do szkoły, a w tym czasie pozostali uczą się zdalnie i później, na przykład po tygodniu, grupy się zmieniają - wyjaśniał Niedzielski na konferencji.

Obostrzenia w innych województwach przedłużone

W pozostałych województwach - poinformował minister - obecne obostrzenia zostaną przedłużone do 28 marca. Zaznaczył jednak, że "w cyklu tygodniowym będą przedstawiane ewentualne decyzje w sprawie regulacji w poszczególnych województwach".

"Sytuacja w szpitalnictwie i zarządzanie nią jest w tej chwili priorytetem"

W związku z tym - mówił - "sytuacja w szpitalnictwie i zarządzanie nią jest w tej chwili priorytetem". - Wczoraj zleciłem prezesowi NFZ przeprowadzenie wyrywkowych kontroli w co najmniej dwóch szpitalach w każdym województwie, szczególnie w tych, które deklarują największe liczby łóżek - przekazał. Kontrolerzy mają zweryfikować rzeczywistą liczbę "łóżek covidowych". Minister zapewniał, że baza łóżek dla chorych na COVID-19 ma być stale powiększana.

- Zwróciłem się też do Ministerstwa Obrony Narodowej o pomoc w realizacji tego zadania, żeby te informacje były aktualizowane co trzy godziny. Wracamy do rozwiązania, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą wspomagali w pracy administracyjnej - dodał minister.