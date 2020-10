Nowe obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych. Przypominamy, gdzie obowiązują

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło we wtorek 2236 nowych przypadków zakażenia koronawirusem . Przekazało także informację o śmierci 58 zakażonych osób, co jest najwyższym dobowym wynikiem od początku epidemii. Od początku października znacznie wzrosła liczba zajętych respiratorów. Od czerwca, kiedy resort zdrowia zaczął przekazywać takie dane, liczba ta utrzymywała się na poziomie 60-90 sztuk. W poprzednim tygodniu ta statystyka przekroczyła 100, a w tym tygodniu - 200. Ostatniej doby liczba zajętych respiratorów wzrosła o 44.

Nowe obostrzenia

Maseczki w wolnej przestrzeni staną się obowiązkiem w strefach nie tylko czerwonej, ale i w żółtej od 10 października . Wcześniej w strefie żółtej obowiązywały te same przepisy co w pozostałych częściach kraju.

Komendant Główny Policji zwrócił uwagę, że nadal przepisy pozwalają na niezasłanianie twarzy i nosa ze względu na dysfunkcje wymienione w rozporządzeniu. W jego ocenie jest to jednak bardzo często nadużywane przez niektóre osoby. - Od soboty (10 październik) trzeba będzie się wylegitymować zaświadczeniem potwierdzającym takie dolegliwości bądź dysfunkcje. Będziemy bardzo rygorystycznie podchodzić, jako funkcjonariusze, do obowiązku zasłaniania ust i nosa - zapewnił szef policji. Według Ministerstwa Zdrowia przeciwskazania medyczne do noszenia maseczek posiadają osoby, które mają problemy z oddychaniem oraz osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia.