Obostrzenia rozszerzone na cały kraj. Mają potrwać trzy tygodnie

Minister zdrowia Adam Niedzielski dopytywany przez dziennikarzy na konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaznaczył, że "jeżeli dojdzie do dalszego drastycznego pogorszenia sytuacji, to być może będziemy zmuszeni podjąć kolejne decyzje, które będą oznaczały wprowadzenie jeszcze większych obostrzeń".

"Dynamika zachorowań przyśpiesza, trzecia fala przyrasta"

Minister Niedzielski mówił na konferencji, że "dynamika zachorowań przyśpiesza, trzecia fala przyrasta" i "nie wygląda na to, by hamowała". Poinformował, że główną przyczyną wzrostu jest wariant brytyjski koronawirusa, który odpowiada za 52 procent zakażeń koronawirusem w Polsce.

Poinformował jednocześnie, że resort zdrowia wydał polecenie wojewodom, by przyśpieszyli przekształcanie normalnej infrastruktury w "covidową". W najbliższym tygodniu mają zapaść decyzje o 8 tysiącach dodatkowych łóżek. - Specjalne zespoły złożone z kontrolerów NFZ i pracowników wojewody będą weryfikowały liczbę deklarowanych łóżek, będą sprawdzały, czy to się zgadza z tym, co jest deklarowane w systemie, który służy ratownictwu medycznemu do decydowania o tym, gdzie skierować karetkę z pacjentem - dodał Niedzielski.