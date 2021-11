Od 1 grudnia "alertowy pakiet obostrzeń". Dwa elementy

Nowe obostrzenia od 1 grudnia, zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich, wydłużona kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen - minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił na konferencji prasowej „pakiet alertowy obostrzeń" w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa o nazwie omikron.

W poniedziałek odbyła się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, pełniącego obowiązki szefa GIS Krzysztofa Saczki i szefa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Grzegorza Juszczyka.

Niedzielski: przygotowaliśmy alertowy pakiet obostrzeń

Minister Niedzielski przekazał, że w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa, nazwanego omikron, rząd zdecydował się na przygotowanie "alertowego pakietu obostrzeń". Powiedział, że ten pakiet składa się z dwóch elementów - pierwszy dotyczy uszczelnienia granic, drugi związany jest z obostrzeniami wewnątrz kraju.

"Alertowy pakiet obostrzeń" - z czego się składa?

Nowe ograniczenia to:

- zakaz lotów do siedmiu krajów (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA, Zimbabwe)

- wydłużenie kwarantanny do 14 dni dla osób, które podróżują do Polski z krajów spoza strefy Schengen. Możliwość zwolnienia ich z kwarantanny - od 8. dnia po teście PCR

- wszystkie obiekty, w których do tej pory był limit zapełnienia 75 procent, zostaną zmniejszone do 50 procent - chodzi tu o gastronomię, hotele, kina, teatry, domy kultury, koncerty, baseny, aquaparki. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach

- zmieniony limit na zgromadzeniach i uroczystościach - do tej pory to było 150 osób, teraz zostanie zmniejszony do 100. Chodzi między innymi o wesela, komunie i dyskoteki

- zmiana limitu osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Do tej pory to było 500 osób, teraz to będzie 250 osób

- zwiększony limit osób między innymi na siłowniach, w centrach fitness, muzeach - tam gdzie do tej pory obowiązywał limit 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, obecnie będzie limit 1 osoba na 15 metrów kwadratowych

Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprezentował nowe obostrzenia TVN24

Niedzielski: jesteśmy gdzieś w apogeum czwartej fali

Niedzielski, mówiąc o obecnej sytuacji epidemicznej, powiedział, że dynamika liczby zachorowań powoli się zmniejsza. - Jesteśmy gdzieś w apogeum czwartej fali, spodziewamy się, że te wzrosty gdzieś wyhamują i zatrzymają się na tym poziomie - dodał.

- Ale w ostatnich dniach pojawił się nowy element, który może być game-changerem, elementem, który zmienia to, co może być w najbliższej przyszłości - powiedział, nawiązując do nowego wariantu koronawirusa, nazwanego omikronem.

Grzegorz Juszczyk powiedział, że sytuacja od kilku dni jest "alertowa, ale nie nietypowa". - Spodziewaliśmy się, że będą powstawały nowe warianty. Potencjalne zagrożenie jest poważne. Stało się tak, bo wariant omikron zawiera ponad 30 mutacji, co jest bardzo nietypową sytuacją. Dotychczas nowe warianty miały kilka mutacji. Taka duża modyfikacja może się wiązać z większym ryzykiem zakaźności i omijaniem wytworzonych przeciwciał. Na razie to tylko hipotezy, które są weryfikowane w laboratoriach - tłumaczył.

- Możemy się spodziewać, że ewentualna dominacja tego wariantu nastąpi w ciągu kilku miesięcy. Dlatego najważniejszą rekomendacją jest szczepienie. Możemy otrzymać dodatkową tarczę - dodał szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Omikron - nowy wariant koronawirusa

W piątek Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała nowy wariant koronawirusa omikron jako "niepokojący". Obecność omikronu potwierdzono już m.in. w Belgii, Danii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.

WHO wskazała w niedzielę, że nie jest jeszcze jasne, czy nowa mutacja rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniej znane warianty ani czy zakażenie nią prowadzi do cięższego przebiegu COVID-19. Organizacja przyznała jednocześnie, że według wstępnych danych, nowy wariant zwiększa ryzyko ponownego zakażenia. "Pełne zrozumienie nowego wariantu może zająć do kilku tygodni" - wskazała WHO.

Wiele krajów zakazało dotąd przylotów z krajów południa Afryki, gdzie zgłoszono pierwszy przypadek nowego wariantu. Izrael i Japonia zdecydowały o zamknięciu granic dla obcokrajowców, a Maroko wstrzymało na dwa tygodnie wszystkie loty do tego kraju.

Światowa Organizacja Zdrowia wezwała do pozostawienia granic otwartych, wskazując, że ich zamykanie ma ograniczoną skuteczność. W oświadczeniu WHO opowiedziała się za solidarnością z krajami afrykańskimi. Zauważyła, że ograniczenia w podróżowaniu mogą odgrywać nieznaczną rolę w zmniejszeniu rozprzestrzeniania się COVID-19, ale stanowią "duże obciążenie dla codziennego życia i źródeł utrzymania".

