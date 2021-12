Ponad 1300 mandatów. Sanepid kontroluje przestrzeganie nowych obostrzeń

GIS: ponad 1300 mandatów w związku z nieprzestrzeganiem nowych obostrzeń

Szef sanepidu: przy olbrzymim zaangażowaniu pracowników dajemy radę

Podkreślił, że "działania kontrolne to raczej kontrole prewencyjne". - My, jako inspekcja sanitarna, głównie zajmujemy się nakładaniem kwarantanny, identyfikacją ognisk, osób zakażonych, by ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa - wyjaśniał.