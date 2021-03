Obraduje Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Możliwe kolejne decyzje w sprawie obostrzeń

- Rozważamy, aby ze względu na to, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych województwach, przejść docelowo na tygodniowy system raportowania, a nie tak jak do tej pory - dwutygodniowy – dodał. Jak zapewnił Mueller, ewentualna regionalizacja obostrzeń byłaby wprowadzana "z pewnym wyprzedzeniem", aby podmioty gospodarcze mogły się do nich przygotować. Przekazał, że w najbliższy weekend nie będzie wprowadzanych żadnych zmian w obostrzeniach.