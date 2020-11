Premier przedstawił nowe obostrzenia. Lista

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę nowe obostrzenia związane z epidemią COVID-19. Klasy 1-3 przejdą na nauczanie zdalne, zamknięte będą teatry, kina i muzea, limity osób przebywających w kościołach i sklepach zostaną zaostrzone - to część nowych obostrzeń.

Resort zdrowia poinformował w środę o 24 692 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce . Ministerstwo przekazało także informację o śmierci 373 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Jest to najwyższy dobowy bilans zakażeń i śmierci od początku epidemii.

Nowe obostrzenia. Lista

Premier przedstawił na konferencji prasowej szereg nowych obostrzeń. Zaczną one obowiązywać od soboty (w przypadku szkół od poniedziałku) i będą funkcjonować przynajmniej do 29 listopada.

Szkoły:

- Przedłużenie nauczania zdalnego w klasach 4-8 i w szkołach ponadpodstawowych do 29 listopada.

Życie społeczne:

Gospodarka:

- W sklepach do 100 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, a w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Premier: jeśli będzie 70-75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców będziemy musieli wdrożyć narodową kwarantannę

- Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25, ale poniżej 50 przypadków na 100 tysięcy, to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli będzie większa niż 10 a mniejsza niż 25 (na 100 tysięcy mieszkańców), jest możliwość powrotu do stref żółtych - dodał.