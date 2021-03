Grzesiowski: nie ma żadnych nowych rozwiązań, które pomogłyby nam przejść ten trudny czas

Ubolewam nad tym, że dzisiejszy komunikat ministra zdrowia nie zawiera żadnych nowych rozwiązań - powiedział w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Jak dodał, "poza lockdownem nie zaproponowano niczego nowego". - To jest rozwiązanie, które jest tylko biernym oczekiwaniem na rozwój wypadków. To nie jest aktywne zwalczanie wirusa - ocenił.