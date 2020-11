Czy rząd złagodzi obostrzenia? Rzecznik rządu odpowiada

Od soboty 24 października cała Polska znalazła się w czerwonej strefie. 7 listopada zostały wprowadzone kolejne obostrzenia, które mają funkcjonować co najmniej do 29 listopada.

Rzecznik rządu Piotr Mueller zapytany w "Jeden na jeden", kiedy zostaną przedstawione nowe elementy mapy drogowej wychodzenia z obostrzeń, powiedział, że rząd "kończy matrycę działań dotyczącą poszczególnych etapów, ale bardzo szczegółową, czyli pokazującą na jakim etapie, co dokładnie będzie zawarte".

- To zostanie pokazane przez pana premiera najpóźniej w poniedziałek, być może w weekend – dodał.

- Jeżeli chodzi o to, co zadzieje się po 29 listopada, to jeżeli sytuacja epidemiczna się nie zmieni, możemy liczyć na pewne zmniejszenie obostrzeń – powiedział Mueller.