Będą nowe obostrzenia. Minister zdrowia zapowiada

W strefie czerwonej pozostaje ograniczenie zgromadzeń do 50 osób, pojawi się w niej także zupełnie nowe obostrzenie dotyczące działalności lokali gastronomicznych. Nowe restrykcje mają dotyczyć też między innymi noszenia maseczek na powietrzu - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 1326 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 i śmierci 36 zakażonych osób, w tym sześciu "z powodu COVID-19", a 30 "z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami" . Łącznie w naszym kraju infekcję koronawirusem potwierdzono u 89 962 osób, spośród których 2483 zmarło. Resort przekazał również, że z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa obecnie 2399 osób, 141 jest pod respiratorem.

Niedzielski o nowych obostrzeniach – co się zmienia?

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił we wtorek na konferencji prasowej o obostrzeniach w strefach zielonej, a także żółtej i czerwonej, gdzie sytuacja epidemiczna jest najbardziej poważna.

- Jeżeli chodzi o ograniczenie zgromadzeń oraz wesel w strefie zielonej zredukujemy limit, który do tej pory wynosił 150 osób do 100 osób - powiedział Niedzielski.

W strefie żółtej zgromadzenia będą ograniczone do 75 osób, ze 100 osób obowiązujących obecnie. W strefie czerwonej ten przepis nie ulegnie zmianie i nadal dopuszczone tutaj będą zgromadzenia do 50 osób.

Minister Zdrowia: mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem zachorowań

Ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych w czerwonej strefie

Minister zapowiedział, że w strefie czerwonej pojawi się zupełnie nowe obostrzenie - ograniczenie działalności lokali gastronomicznych, restauracji, pubów i barów do godziny 22. Wyjaśnił, że wynika ono z tego, że "kończy się sezon i ogródki gastronomiczne są powoli likwidowane".

Jego zdaniem ogródki "zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko transmisji koronawirusa". - Ponieważ imprezy będą się przenosiły do lokali, chcemy, żeby to odbywało się w ograniczonym czasie, do godziny 22 - powiedział.