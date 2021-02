Maseczki tylko takie, które "mają oficjalne normy", przyłbice "absurdalne". Doktor Grzesiowski tłumaczy

Powinniśmy tylko takich maseczek używać, które rzeczywiście filtrują, a nie pozorują filtrowanie powietrza - powiedział w poranku "Wstajesz i wiesz" doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Wskazywał różnice między dobrą a złą maseczką. Dodał, że "sama przyłbica nie daje nic, jeśli chodzi o filtrację powietrza".

Główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban pytany był w piątek w "Jeden na jeden", czy walczy o to, żeby w Polsce został wprowadzony obowiązek noszenia profesjonalnych maseczek, zamiast między innymi chustek czy przyłbic. Powiedział, że "Rada Medyczna wydaje tego typu twarde zalecenie". – Należy faktycznie wyrzucić te wszystkie pseudoochrony do kosza, zapomnieć o nich – dodał.

Na uwagę, że muszą być w tej sprawie formalne zalecenia, powiedział, że ma nadzieję, że dzisiaj minister zdrowia wyda rozporządzenie dotyczące maseczek.

- Chodzi o to, żeby używać porządnych masek. Przynajmniej maska tak zwana chirurgiczna, nie mówiąc już o tych maskach z filtrem – dodał.

Jakiej maseczki używać?

Do zapowiedzi profesora Horbana odniósł się w poranku "Wstajesz i wiesz" doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. - Bardzo się cieszę, że tego rodzaju informacja została upubliczniona, ponieważ apeluję już o to od co najmniej kilku tygodni - stwierdził. Jak ocenił, "jest to ostatni dzwonek, żeby tego rodzaju przepisy zostały wprowadzone".

- Tak naprawdę przyłbice i szaliki nigdy nie powinny być dopuszczone. I był to jakiś moment, kiedy w marcu ubiegłego roku nowe przepisy były ustalane, nie było maseczek, nie było czym się ochraniać. Wtedy ten przepis miał sens - wskazał. Jak dodał, "od co najmniej pół roku nie mamy problemu z profesjonalnymi maseczkami, jest ich pod dostatkiem i powinniśmy tylko takich maseczek używać, które rzeczywiście filtrują, a nie pozorują filtrowanie powietrza".

Jakie są różnice między dobrą a złą maseczką?

Doktor Paweł Grzesiowski przekazał, że "maseczki filtrujące powinny mieć oficjalne normy, czyli taki wzór, który może dla osoby, która się nie zajmuje tym obszarem, nic nie znaczyć". - Ale to nie jest znaczek "CE", tylko to jest konkretna cyfra plus kilka liter, które mają oznaczać, że maseczka spełnia normy ENPN lub normę, która odpowiada takim maskom, które chronią w zakresie BHP - mówił gość TVN24.

Jak wskazał, "te oznaczenia maseczki powinny mieć wyraźne na opakowaniu zewnętrznym albo na każdej maseczce takie dane powinny być podane".

- Jeżeli maseczka ma być rzeczywiście filtrująca, musi być wykonana z materiału, który takie właściwości posiada. Niestety bawełna, z której najczęściej są wykonywane maseczki tekstylne, takich właściwości nie posiada - mówił.

"Sama przyłbica nie daje nic"

Doktor Grzesiowski przekazał także, że "przyłbice są absurdalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zasłanianie nosa i ust przed powietrzem". - Przyłbica jedynie chroni przed rozpryskiem i my używamy przyłbic, ale jako dodatek do maski - wyjaśniał. - Sama przyłbica nie daje nic, jeżeli chodzi o filtrację. Ona zmienia tylko kierunek powietrza, ale my wydychamy i wdychamy powietrze niefiltrowane - dodawał.

- Z całą pewnością przyłbice nie powinny znaleźć się w takim rozporządzeniu jako jedyna osłona i ust - komentował.

