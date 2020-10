Napisał do kolegi, że walczy z grypą. Dwa tygodnie później nauczyciel zmarł

Szkoła uczyła zdalnie

Dyrekcja szkoły podstawowej numer 5 w Zawierciu, w której pracował Kamil Pietrzyk poinformowała o zdalnym nauczaniu 5 października. "W związku z zaistniałą, trudną dla Wszystkich sytuacją, zachęcamy Was do nawiązania kontaktu z psychologiem i pedagogiem szkolnym" – zwracano się do uczniów za pośrednictwem profilu szkoły w mediach społecznościowych.

"Prosimy, dbajcie o siebie"

Ognisko koronawirusa w szkole

Katarzyna Wachowska, dyrektorka szkoły informowała na stronie placówki: "Po wywiadach prowadzonych przez sanepid ze wskazanymi przeze mnie osobami, decyzją sanepidu i moją, szkoła i przedszkole pracują stacjonarnie - nie ma powodu do zamykania placówek”. Pięć osób było objętych jednodniowa kwarantanną, dwie do 8 października, dwie do 8 października. „Wiem, że noszenie maseczek jest szeroko komentowane i ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Wszyscy nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust i twarzy oraz zachowywania dystansu. Sugerujemy, by uczniowie też nosili maseczki lub przyłbice i obowiązkowo myli ręce. Jest to wyraz wzajemnego szacunku i dbania o zdrowie swoje i tych, z którymi mamy kontakt" – zwracała uwagę dyrektorka.