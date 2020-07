Nie nosimy maseczek i nie zachowujemy dystansu. "Urlop nie zwalnia nas z obowiązku myślenia"

Zakażeń jest więcej niż kiedykolwiek. W związku z tym minister zdrowia Łukasz Szumowski przerywa urlop. W czwartek odnotowano 615 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - zmarło 15 osób. Premier Mateusz Morawiecki chce uniknąć kolejnego lockdownu, ale podkreśla, że bez odpowiedzialnego zachowania Polaków to niemożliwe. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kolejka do kolejki na Kasprowy Wierch w Kuźnicach rządzi się własnymi prawami. Półtorametrowy dystans to często fikcja. Maseczki są, ale raczej nie na twarzach - a to wszystko w dniu, w którym Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze, i jak się okazuje najwyższe od początku pandemii dane - 615 nowych zakażeń. Z tego powodu minister Łukasz Szumowski wraca ze swojego urlopu.