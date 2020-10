W Płocku "system izolacji już nie działa". "Nikt nie zbiera wywiadu o osobach z pierwszego kontaktu"

Pod płocki sanepid podlega nie tylko 120-tysięczne miasto, ale też powiat, a to kolejne ponad 100 tysięcy ludzi. - System polegający na izolacji osób, które mają pozytywny wynik testu na koronawirusa już nie działa. Nie ma komu informować osoby, po pierwsze, że są pozytywne, ale nawet jak sprawdzą to w systemie, nikt ich nie informuje o kwarantannie, nikt nie zbiera wywiadu o osobach z pierwszego kontaktu – zwraca uwagę Andrzej Nowakowski.

"Błędy we wpisywaniu danych do systemu, opóźnienia ze strony laboratoriów"

Sanepidy nie nadążają dzwonić do osób, które są chore i nie nadążają szukać ludzi, którzy mieli z nimi kontakt. Pani Justyna pozytywny wynik dostała w środę rano. - Do dzisiaj nie mam kontaktu ani z lekarzem, ani z sanepidem, ani z policją. Jedyne co mi przyszło, to powiadomienie na telefon, że mam założyć aplikację Kwarantanna Domowa – relacjonuje.